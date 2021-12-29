بعد تداوله عبر فيس بوك".. حقيقة التعدي على طفلين داخل سيارة ميكروباص بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تفاصيل تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ونقله على أحد المواقع الإخبارىة، متضمناً قيام إحدى السيدات بتصوير سيارة أجرة بداخلها شخصان وبرفقتهما طفلين، وقيام أحدهما بالتعدي بالضرب على الطفلين بعصا خشبية.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام الوسائل الفنية الحديثة أمكن تحديد خط سير السيارة الأجرة المشار إليها، وباستدعاء مالكها وسؤاله أقر بأن السيارة في حيازة شخص آخر يعمل عليها، وباستدعاء الأخير أقر بأنه كان يقوم بتوصيل أحد الأشخاص ونجليه إلى أحد الأماكن بالجيزة، وقيام والد الطفلين بالتعدي عليهما "بلفافة ورقية" وليست عصا خشبية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.