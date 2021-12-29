مخدرات بملايين.. إحباط ترويج 292 طربة حشيش في الشرقية والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن الإسكندرية والشرقية من ضبط 292 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية.

البداية رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مديريتي أمن "الأسكندرية، الشرقية" نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة "قسم شرطة أول العامرية بالأسكندرية، مركز شرطة بلبيس بالشرقية" مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالأسكندرية، وبحوزتهم 280 طربة من مخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة" كما أمكن ضبط "أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية" حال استقلاله سيارة بالقرب من محل إقامته وبحوزته 12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام، مبلغ مالي"، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3,000,000 - ثلاثة مليون جنيه تقريبا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.