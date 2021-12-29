شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تستعد لتوفير سلع شهر رمضان اعتبارا من يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم عقد اجتماعات مكثفة اعتبازا من شهر يناير المقبل للاستعداد لشهر رمضان وتوفير كافة المنتجات حيث ان معدلات الاستهلاك تزداد بنسبة 50% خلال شهر رمضان مقارنة بمعدل الاستهلاك الطبيعى فى الأوقات الاخرى لافتا الى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية وان الأرز يكفى اكثر من 3 اشهر بجانب التعاقدات الجديدة كما يوجد تعاقدات مع الجهات السودانية للحوم الحية حتى عامين قادمين كذلك توفير اللحوم المجمدة وكافة السلع.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

‏

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.