شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة مخزون زيت الطعام لأول مرة إلى 5.7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة مخزون زيت الطعام لأول مرة إلى 5.7 أشهر وأن زيادة سعر زيت التموين على البطاقات خلال الأسابيع الماضية كان بهدف مصلحة المواطن قائلا:" لو مش كنّا ذودنا سعر زيت التموين مش كنّا وجدنا زيت فى التموين او فى السوق " حيث ان ضبط منظومة الرقابة يجب ان تكون على شء متزن كما ان اتاخة السلع بكميات كبيرة تساهم فى ضبط الإسواق مؤكدا توافر كافة السلع الاساسية ومنتجات اللحوم والدواجن.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

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وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.