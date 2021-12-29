شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. زلزال 5.9 درجة مركزه جزيرة كريت يشعر به أغلب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، وقوع هزة أرضية مركزها جزيرة كريت بقوة 5.9 درجة، شعر بها المصريون، إضافة إلى تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة، علاوة على مواعيد مباريات دور المجموعات فى كأس أممم أفريقيا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مصر تستيقظ على زلزال.. هزة أرضية بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر مركزها جزيرة كريت شعر بها أغلب المواطنين بالمحافظات.. والبحوث الفلكية: لا خسائر فى المنشآت والأرواح.. وهذه 9 وصايا عاجلة لو شعرت بأى هزة أرضية

شعر المصريون بأغلب أنحاء الجمهورية، صباح اليوم بهزة أرضية، حدثت فى الصباح الباكر، حيث تداول عدد كبير من المواطنين تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بشعورهم بزلزال فى الصباح الباكر .

معلومات الوزراء: مصر تتقدم 19 مركزًا فى مؤشر تطور التجزئة العالمى 2021

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقدم ترتيب مصر 19 مركزًا في مؤشر تطور التجزئة العالمي الصادر عن مؤسسة "كيرني" عام 2021، حيث حصلت على المركز الـ 7 من بين 35 دولة ناشئة؛ مسجلةً 52 نقطة، مقارنةً بالمركز الـ 26 من بين 30 دولة ناشئة عام 2019.

رئيس الوزراء يشهد توقيع 5 اتفاقيات لبناء القدرات بالذكاء الاصطناعى فى 5 جامعات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع خمس اتفاقيات تعاون ثلاثية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة، وشركة Dell Technologies بمصر من جهة ثانية، وكل من (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعات: القاهرة، وعين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة) من جهة ثالثة؛ وذلك لبناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعي بهذه الجامعات . وحضر التوقيع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

”الخليج 365” مع أصغر متطوع فى "حياة كريمة".. يوسف: فخور بتكريم الرئيس السيسى.. كنا نسهر خارج منازلنا لإنجاز المشروعات.. ما تقدمه المبادرة خير للمصريين جميعا.. ووالدته: الرئيس بيطبطب ويشجع الكل.. فيديو وصور

قدم تليفزيون"الخليج 365" بثا مباشرا مع يوسف ناصر، أصغر متطوع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، وذلك بعد تكريم الرئيس له خلال الحفل الختامى لأسبوع الصعيد بمدينة أسوان الجديدة.

ليبيا تفتح باب الاستقدام مع مصر وتطلب 58 متخصصا فى 16 مهنة بالمجال الطبى.. الجمعة آخر أيام التقدم.. إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين للوظائف المطلوبة.. والقوى العاملة: نسعى للوصول لأفضل نموذج لاستقدام العمالة

ينتهى بعد غد الجمعة قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل فى ليبيا تضم 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص .

منتدى شباب العالم ينظم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن تنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة MUNHRC، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الموارد المائية والرى فى 2021.. الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 3539 كيلو متر.. قيمة الاستثمارات فى القطاع 16 مليار جنيه.. فيتش: جهود مصر تهدف لتحسين نظم الرى وتدعم إنتاج القمح خلال السنوات المقبلة.. إنفوجراف

وضعت الدولة المصرية خطة استراتيجية قومية لتنمية وتطوير مواردها المائية وتعظيم الاستفادة منها على الوجه الأمثل، حيث تعمل من خلال رؤية شاملة على الإدارة المتكاملة للموارد الحالية، وترشيد استخدامها وتعظيم أوجه الاستفادة منها، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات تحسين جودة المياه، وتبطين المجاري المائية، وتطوير وترشيد نظم الري، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي، واستغلال مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير وحماية مجرى مياه النيل والسواحل والشواطئ، الأمر الذي يدعم خطط التنمية الشاملة و تأمين الاحتياجات المائية للبلاد علي المدى القريب والبعيد والتعامل مع التحديات المرتبطة بهذا الملف.

السعودية تعيد الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد بدءا من الغد

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا – كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه. وفق بيان صحفى.

الأرصاد تحذر: عدم استقرار بالأحوال الجوية من الغد والبلاد تتعرض لأمطار وحبات ثلج

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الخميس، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

التايلاندية ليزا أجمل امرأة بالعالم وباينج تاخون يتصدر قائمة TC Candler للرجال

احتلت المغنية التايلاندية البالغة من العمر 24 عامًا ليزا من فرقة الجنوبية بلاك بينك الكورية المركز الأول بقائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، والتي أعلنت عنها في قائمة TC Candler الشهيرة، حيث تقدمت مركز عن قائمة العام الماضي والتي كانت تحتل به المركز الثاني.

مواعيد مباريات دور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا بالكاميرون .. إنفوجراف

تتأهب المنتخبات الإفريقية لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير من عام 2022.