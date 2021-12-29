شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس لجنة استشارية لإيبارشية شمالى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت ايبارشية شمالى ألمانيا على مدار يومى أمس واليوم في دير السيدة العذراء والقديس موريس فى هـوكستر، لقاءًا حضره أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا دميان والآباء كهنة الإيبارشية وممثلون عن الشعب، حيث جرى تأسيس لجنة استشارية دائمة لمعاونة نيافة الأنبا دميان في الخدمة.

وضمت اللجنة بين أعضائها خبرات متخصصة فى عدة مجالات بغية استثمار خبرات أبناء الايبارشية وأيضًا تطوير الأداء الخدمى للكنائس من خلال الاستفادة من المتخصصين كلٍ في مجاله، وحرص المجتمعون على أن يتضمن الاختيار النساء والشباب إلى جانب الرجال.

ويأتي ذلك تنفيذَا للتوصيات الصادرة عن المجمع المقدس خلال سيمينار "الناظر من أعلى" الذي عقده المجمع في شهر نوفمبر الماضي.







