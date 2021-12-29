شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مطعم بيتزا وكشرى شهير بشارع ترسا فى الجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية ومديرية الطب البيطري من ضبط مخزن بشارع الأمين بحي الطالبية ويحوي ثلاجات بها لحوم مفرومة ومجمدات جاهزة للتحضير، وعلى الفور تم استدعاء الطب البيطرى، وبالكشف علي المنتحات تبين أنها منتهية الصلاحية وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبالاستعلام عن مالك المخزن تبين أنه يتبع مطعم بيتزا وكشري شهير بشارع ترسا الرئيسى.

يأتى ذلك استمرارا للحملات الرقابية التي تشنها محافظة الجيزة من خلال أجهزتها المختلفة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحقيق الدور الرقابي والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

وشنت أجهزة المحافظة حملة مفاجئة على المطعم المشار إليه بشارع ترسا ناصية شارع السلام لمعاينة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، وتم ضبط ٣٧٥ كجم لحوم مفرومة و180كجم مصنعات لحوم سجق وبسطرمة وشاورما غير صالحة للاستخدام الآدمي والبعض بدون بيانات تفيد المصدر، وهي نفس المنتجات المتواجدة بالمخزن التابع له.

وقامت محافظة الجيزة علي الفور من خلال حي الطالبية والطب البيطري بالتحفظ علي السلع الفاسدة وغلق وإخلاء المكان بمتابعة الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية ومن قبل إدارة رخص المحلات بالحي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.