شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الهند وأسرته فى زيارة لمعبد الكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الدور الثقافى الذى تلعبه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، استقبلت الشركة خلال الأيام القليلة الماضية سفير الهند فى القاهرة أجيت جوبيتيه وأسرته، لحضور عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك باللغة الإنجليزية، وكان فى استقباله مدير عام منطقة الكرنك حاتم الصغير نيابة عن محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى للشركة.

وقد صرح محمد عبد العزيز انه خلال زيارة السفير الهندى وعائلته لمدينة الاقصر لقضاء أجازة رأس السنه الميلادية حرص على حضور عرض الصوت والضوء للتعرف على الحضارة الفرعونية صوت وصورة ، فمثل هذه الزيارات لها مردود ايجابى على السياحة المصرية وتاكيدا للعالم ان هناك العديد من الاماكن السياحية الهامة الجاذبة للسائحين من كل البلدان .

وقد اعرب السفيرعن امتنانه وسعادته بحضور عرض اسطورى كعرض الصوت والضوء ورؤية الكثير من السياح الهنود كما عبر عن سحر عرض الصوت والضوء فى معبد الكرنك .

جدير بالذكرانه حرصا علي تعريف المصريين بالحضاره الفرعونيه العظيمه قررت الشركة اقامة عروض يوميه باللغة العربية فى معبدالكرنك و بالنسبه لمعبد فيله ايام السبت والاثنين والجمعه وذلك تنشيطا للسياحة الداخلية فى الاقصر وأسوان خلال فصل الشتاء واجازات نصف العام وراس السنه وغيرها من الاعياد.