شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: 7000 برنامج تدريبى خلال عام 2021 لتطوير العاملين بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 7000 برنامج تدريبي للقوى البشرية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمقرها الرئيسي، وبالمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظات الثلاث "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية"، وذلك خلال عام 2021.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أنه تم تدريب أكثر من 15 ألف متدرب، من الأطقم الطبية والإدارية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بهدف رفع كفاءة العنصر البشري لدي الهيئة، وبما يضمن استمرارية جودة تقديم الخدمة الطبية المقدمة وينعكس على جودة وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستكمل البيان، شملت أبرز الحزم التدريبية التي تم تقديمها خلال عام 2021، دورات الإنعاش القلبي الرئوي BLS، برنامج التهيئة العام لكافة العاملين بالهيئة وفروعها بمحافظات "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية"، والمرحلة الأولى من برنامج القيادة والتطوير داخل الهيئة، والبرنامج التدريبي على التطبيق السليم لمنظومة الحوكمة الإكلينيكية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والبرنامج التدريبي المتطور على آليات التسجيل الطبي.

وتابع البيان، أنه حرصًا من هيئة الرعاية الصحية على نشر ثقافة البحث العلمي والتطوير بين العاملين بالهيئة، تم إطلاق حاضنة أبحاث الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال عام 2021، وذلك بهدف المساهمة في دعم اتخاذ القرارات فيما يخص 5 محاور رئيسية تشمل (اقتصاديات الصحة، الأبحاث الطبية، نظم التشغيل، السياسات الصحية، الصحة العامة).

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن العنصر البشري هو أثمن مورد لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ولهذا تستثمر الهيئة في العنصر البشري من خلال التدريب والتعليم المستمر، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة مخرجات العمل، مؤكدًا أن ذلك يتسق مع المحاور الإستراتيجية لعمل الهيئة والتي ترتكز على 3محاور رئيسية تشمل (التمركز حول المريض، رفع كفاءة العنصر البشري، كفاءة نظم التشغيل).

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن استراتيجية عمل الهيئة ترتكز بشكل محوري عل الاستثمار فى العنصر البشرى، كجزء من استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بالموارد البشرية التى تعد من أهم مكونات التنمية الاقتصادية لبناء مصر الحديثة، مؤكدًا أن الاستراتيجية التي تبنتها الهيئة ساهمت في جذب القوى البشرية المتميزة للعمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة منشآتها وفروعها طبقًا للامتداد المرحلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا الجهود المستمرة للهيئة للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والهادفة إلى سلامة المرضى، إضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري ، وذلك وصولًا بالهيئة أن تكون مستقبل صحة مصر