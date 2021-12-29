الخميس.. استكمال إعادة اجراءات محاكمة متهم بقضية أنصار بيت المقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد مصباح، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أنصار بيت المقدس"، لجلسة غدًا الخميس، لحضور المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.