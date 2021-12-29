23 يناير.. الحكم على 7 متهمين في إعادة محاكمتهم بأحداث عنف الظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، حجز إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية أحداث عنف الظاهر، للحكم في جلسة 23 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أصدرت حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهمًا، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف في منطقة الظاهر.