اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطاري سوهاج وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، ورئيس اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات المصرية، والوفد المرافق له بجولة تفقدية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بمطاري سوهاج وأسيوط الدوليين.

وتفقدت اللجنة كافة الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطارين، كما تابعت الإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة والموصى بها من قبل وزارةالصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك عمليات التعقيم داخل الصالات وسيور الحقائب والاستراحات.

ومن جانبه وجه الطيار منتصر مناع بضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمطارين، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة مستجدات الوضع فيما يخص متحور "أوميكرون" ، والالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.