السيسي يوجه رسالة للمصريين: "حرام نحط فلوسنا في مباني مش هتكسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "وزارة الإسكان كانت تطرح الأراضي بشكل مستمر، لكن قلت من 3 سنوات مفيش بيع أراضي تاني، لما نعترف أن آليات عملنا غلط مش عيب".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مدينة أسوان الجديدة، وعدد من المشروعات السكنية ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" اليوم الثلاثاء.

وأضاف الرئيس، "قلت هنقعد 10 سنين الدولة تبنى ومش هنسمح لحد يبني لحد ما نعمل آليات منضبطة، لكن اللى إحنا فيه مفيش آليات خالص، وده مش عيب في الوزير أو المحافظ لكن دي ثقافة واتمدت وخرجت عن السيطرة".

ووجه الرئيس حديثة إلى المواطنين قائلا: "أنا بقول للمصريين يا جماعة انتبهوا، الناس بنت وما سكنتش لان مفيش طلب، حرام إننا نحط فلوسنا يا مصريين في مباني مش هتكسب".