شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والألماس بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية وفصوص الألماس بحوزة راكب بلجيكي وراكب إسبانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط ايجن اليونانية رقم 3930 القادمة من أثينا، اشتبه سالم عابد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكي وراكبة إسبانية يحملان حقيبة سفر كبيرة و2 حقيبة وسط وحقيبة هاند، وتم تمرير حقائبهما علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم شاهين مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام متماثلة.

وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف أماني عبدالله مأمور الجمرك تحت إشراف خالد شعبان لتفتيش الحقائب فتبين وجود الشهادات الخاصة بالماس داخل الحقائب الكبيرة دون وجود أية مشغولات مما أثار الشك، فتم تكليف نجاح لطفي مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا وأمانى عبدالله بتفتيش الراكبة ذاتيا فتبين وجود 24 دبلة من الماس بوزن 140 جرامات و68 كيس بها فصوص من الماس بوزن 80 جراما في جيب البالطو الذي ترتديه الراكبة ومع الفصوص والدبل جميع البيانات الخاصه بها، ووجود 5 أساور من معدن أبيض وأصفر اللون بوزن 110 جرامات علي يد الراكب أسفل ملابسه الشخصي، وتم الوزن والتحريز بلجنة من مصطفي فاضل ووائل عيد ومصطفي عبد الفضيل وحسن مختار تحت إشراف هاني أبو طالب.

قرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 213 لسنة 2021 وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.