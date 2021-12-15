شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..وزير الأوقاف يعلن أسماء الفائزين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن وزير الأوقاف أسماء الفائزين على النحو التالى:
الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن
1- عبد الله على محمد محمد - مصر-الأول 180.000 ألف جنيه + شهادة تقدير
2- سارة أيمن أحمد موسي - مصر - الثاني 120.000 ألف جنيه + شهادة تقدير
3- إيمان جمال فاروق حسن - مصر- الثالث 100,000 ألف جنيه + شهادة تقدير
4- عبد الحميد عبد الله عمر- ليبيا - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير
الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية
1- أبو بكر تشمالا - الكونغو الديمقراطية - الأول 150.000 ألف جنيه + شهادة تقدير
2- محمود على شانفي - جزر القمر - الثاني 100.000 ألف جنيه + شهادة تقدير
3- عبد الرحمن صالح - نيجيريا - الثالث 50,000 ألف جنيه + شهادة تقدير
4- على عطية إبراهيم - تشاد - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير
5- درامي إسماعيل - كوت ديفوار - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير
الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة
1- نادي سعد جابر محمد - مصر - الأول 50,000 ألف جنيه +شهادة تقدير
2- محمد أحمد حسن عبد الحليم - مصر - الثاني 30,000 ألف جنيه+ شهادة تقدير
3- عبد الرحمن مهدي جمال أحمد - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير
4- أحمد محمد محمد علي السيد - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير
5- أميرة أحمد عبد الوهاب محمد - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير
الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة
1- شيرين محمد عبد الله أمين - مصر - الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير
2- أحمد تامر ممدوح محمد صبري - مصر - الثاني 30.000 ألف جنيه + شهادة تقدير
3- روميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير
4- مصطفى السيد نصر عبد السلام - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير
فرع الأئمة : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره
1- أيمن منصور عبد العزيز - مصر - الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير
2- عوض الله الطيب أحمد - السودانجائزة استثنائية -أفضل الأئمة المتسابقين من الخارج40.000 ألف جنيه + شهادة تقدير
3- أحمد مهدي مصطفى مهدي - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير
4- محمد حسن عبد العظيم حسن - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير
5- محمد طارق أنصاري - الهند - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير