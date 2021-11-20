اللهم صيبًا نافعًا.. مستشار الوزراء ينشر صورًا للأمطار من العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا من قلب العاصمة الإدارية الجديدة ترصد هطول الأمطار هناك.

وقال يونس: "اللهم صيبا نافعا".

وتشهد البلاد وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من اليوم السبت وغدا الأحد 21 نوفمبر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة مئوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق، وتخف حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل.