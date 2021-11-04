"كرم ضيافة انتهى بجريمة".. "مُتسولة" تُغافل سيدة وتختطف طفلتها بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف طفلة بالقليوبية والعثور عليها بصحبة فتاة بالقاهرة؛ بغرض استغلالها في أعمال التسول.

تلقى مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بلاغا من بائعة - مقيمة بدائرة المركز بتعرفها على إحدى الفتيات "لا تعلم بياناتها"، واستضافتها بمسكنها لعدم وجود مأوى لها وفوجئت بقيامها بترك المسكن واصطحابها كريمة المبلغة 5 سنوات ولم تعد.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها ليس لها محل إقامة، حيث تقوم بالتسول بالشوارع والميادين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم استهدافها وأمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة المُبلغ بخطفها بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لاستغلال الطفلة في التسول واستجداء المارة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.