الصغرى والكبرى.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء على كافة الأنحاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة يستمر على كافة الأنحاء الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن درجة الحرارة بشقيها العظمى والصغرى، تواصل ارتفاعها خلال 48 ساعة المقبلة، ثم تبدأ الحرارة في انخفاض تدريجي على أثر زيادة تأثير المرتفع الجوي ووجود منخفض في طبقات الجو العليا الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 31 درجة على القاهرة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، أما بالنسبة للرياح ستكون نشطة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء والقاهرة أحيانًا، وهذا يلطف من حرارة الطقس ويعطي شعورًا بتحسن الجو.



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