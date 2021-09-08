"الحقوني جوزي حبسني في البيت".. تفاصيل استغاثة سيدة من زوجها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله لمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن استغاثة إحدى السيدات من قيام زوجها بمنعها من استخدام حساباتها على موقع التواصل "فيس بوك".

وكثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله لمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن استغاثة إحدى السيدات من قيام زوجها بمنعها من استخدام حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي وتهديدها بالإيذاء واحتجازها وأبنائها بمنزلها الكائن بالزيتون بالقاهرة لوجود خلافات زوجية بينهما.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه زوج لمنعه زوجته من استخدام حساباتها على السوشيال ميديا واحتجازها وأبنهائها بمنزلها.

وجرى تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.