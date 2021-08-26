شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالأمم المتحدة: "حياة كريمة" من أعظم المبادرات على مستوى العالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد رزق نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، أن مبادرة "حياة كريمة " لتحسين المعيشة فى الريف المصري من أعظم المبادرات التى تم رصدها ليس فقط على المستوى المحلى، ولكن على المستوى العالمي أيضا. جاء ذلك خلال حواره مع جريدة الخليج 365.

وأشاد نائب المدير الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " بالمبادرة الرئاسية، لافتا إلى أن لها دور كبير في تحسين الظروف المعيشية في مجتمعاتنا الريفية والبسيطة، وذلك من خلال تحسين الخدمات الخاصة بالتعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الرئيسية.

وأوضح رزق، أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" تلعب دورا فى استكمال ومساعدة القطاع الحكومي والمؤسسات في هذه المبادرة من خلال الممكنات الإقتصادية، قائلا: "لدينا عدد من المشروعات في المحافظات والقرى المستهدفة من قبل مبادرة حياة كريمة، على سبيل المثال لا الحصر المنوفية ، القليوبية ، الأقصر ، قنا ، دمياط، ومحافظات أخرى، ونعمل على دعم هذه المناطق بخلق فرص عمل جديدة ومساعدة القاطنين بها على الاستثمار وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساعدهم في تحسين الدخل ورفع المستوى المعيشي لأهالينا في هذه المجتمعات".

وقال نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إنه دائما تكون نقطة البداية لدينا في "اليونيدو" هي الممكنات الاقتصادية المتاحة من خلال إضافة وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات الموجودة والمشهورة بها هذة المناطق، وذلك من خلال إدخال عمليات تصنيع جديدة وتجهيز وتعبئة لهذه المنتجات مما يساعد على الارتقاء والنهوض بالمنتج وبالتالي زيادة الدخل ويوفر فرص عمل أكثر لأبناء المنطقة مع مساعدة أصحاب المشروعات على تطبيق أفضل الممارسات والمواصفات للمنتجات، بالإضافة إلى دعمهم لإستخدام التكنولوجيا وكل هذه المراحل بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية.