"ربنا هيحاسبني لو سكت عشان الكرسي".. 20 رسالة من السيسي للمصريين- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات السكنية بمدينة بدر صباح اليوم السبت.

ووجه الرئيس العديد من الرسائل المهمة للمواطنين، يرصدها الخليج 365 في التقرير التالي:

1- قيمة الدعم السنوية 275 مليار جنيه يعني في 10 سنين 3 تريليونات جنيه.

2- الرقم اللي رايحين نطور بيه الريف المصري -كله بقى- صرف صحي ومية وتبطين ترع وصحة وتعليم، هتكلفنا 700 أو 800 مليار جنيه في 3 سنوات.

3- لما جينا كان الصرف الصحي في الريف 12 %، في 7 و8 سنين، عملنا 40% وباقي 60%.

4- تصوروا الرقم بتاع الدعم بس، تمنه 3 تريليون جنيه، وتطوير الريف هياخد تلت التمن ده بس، يعني تغير حياة الناس وتعمل مية شرب آدمية وبشكل مستمر، وكهرباء.

5- مش هلغي الدعم يعني لكن هنعيد تنظيمه، لكن الوضع ده لا يمكن نقدر على استمراره، وبتصدى لقضايا، زي ما تصديت لده، لازم أرتب ورق البلد دي، حتى تكون بلد ذات شأن.

6- أنا بختار الطريق الصعب أوي، السهل إني أسيب الناس كده، زود العيش شوية وزود التموين شوية، إحنا مناكلش ومنعيش كده والبلد كده.

7- بتكلم مع مفكرين بسمع كلامهم من 30 سنة، إحنا كده بنحل المسألة؟ الأمارة أهي، طب تعالى نتكلم في الإسكان والطريق وقضية المية، إحنا قاعدين نشتغل.

8- ربنا وحده اللي يعلم، الحكومة بتتعذب معايا، وهتتعذب معايا، وأي مسئول كده، عشان ظروف بلدنا كده، مش عشان إحنا عايزين نعذب الناس، إحنا من لا دولة إلى دولة.

9- الناس استغربت اوي لما تكلمت في موضوع العيش، خلال 30 أو 40 سنة، اتعملت ظروف ومنظومة مترتبة على وضع معين، مينفعش نستمر عليها.

10- البلاد اللي زي كده "العشوائيات" مش عايشة وملهاش مستقبل، والولاد اللي يتربوا هنا يهدوا بلادهم، والشخصية اللي هتطلع هنا هتكون غير سوية وغير قادرة على العطاء.

11- الهدف من جهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الفترة الماضية ليس منافسة القطاع الخاص ولكن كانت الفكرة محاولة لعمل توازن بين المطلوب وما يتم إتاحته على مستوى الدولة بالكامل.

12- الدولة في كل مشروعات الإسكان اللي قدمتها مبتقدمش إسكان نصف تشطيب، بنقدم إسكان كامل التشطيب وأماكن جاهزة لاستقبال الناس علشان تعيش بشكل كويس.

13- قلت من شهر تقريبا، الإعلان عن أي سكن لا بد يكون خلصان 30% منه.

14- عايزين كدولة نكون مسؤولين عن تأمين أموال البشر، أنا لو مواطن بسمع عن إعلان لوحدة سكنية إزاي هقدم ويكون المطور لسه مشتغلش في الأرض، لأ.. لازم نطمن الناس، الدولة مبتتفرجش، دي بتنظم وتحسن حياة الناس.

15- إحنا عاملين حسابنا على إن شركة العاصمة تدخل البورصة في أقرب فرصة، وهتكون الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة وهي الأموال السائلة في البنوك 100 مليار جنيه.

16- بعد 20 أو 30 سنة أنا مش هبقى موجود في الوقت ده، ولو قولت مش هبقى موجود واللي موجود وقتها ربنا يوفقه وأنا شايف وفاهم اللي هيحصل وساكت، ربنا هيحاسبني هيقولي كنت ساكت ليه؟.. هقول أصل كنت عايز أستمر وأفضل على الكرسي على طول.. هيقولي الكرسي ده أنا اللي جبتك فيه.. وأنا اللي همشيك منه.. مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء.. أقوله إيه ساعتها"؟!

17- تحسين أحوال المواطنين ليس بالإنفاق فقط بل بضبط النمو السكاني، المفروض ميبقاش الوضع كده، كان مخطط نتقاتل مع بعضنا البعض والدولة تروح.

18- أي بيت أو شقة هنا بديله بكام من الناحية التانية دخل على 450 ألف جنيه من غير الأرض والمرافق، وبنقول لأ.. احتراما للناس لازم نفرش الشقة كمان بتاخدلها في حدود 50 ألف جنيه فرش، يا ترى في مقابل للموضوع ده.. مفيش مقابل، مبنبعش الشقة دي للناس، بنقولهم ادفعوا تمن الصيانة للمكان علشان يستمر، مفيش أي عائد للدولة من ده غير تغيير حياة الناس.

19- بكلم رجال الفكر والثقافة والسياسة والإعلام، بسمع على مدى السنين اللي فاتت التلفزيون واقرأ مقالات عن الأمر، لكن اعذروني فيه فرق كبير بين التنظير وبين حل المسألة فعليا.

20- اللي أنتم شايفينه (العشوائيات) عبارة عن دولة مقدرتش تلبي مطالب المواطن اللي عايش فيها، مش زي ما بنقول فساد العشوائيات، الموضوع مش كده خالص، الدولة المصرية مقدرتش تسيطر على حالها في كل شيء، طرق وتعليم وصحة وإسكان.