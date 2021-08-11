شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية": استحداث تخصصات طبية جديدة بتقنيات عالمية لرعاية المنتفعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمنشآت الصحية هي الركيزة الأساسية لنجاح منشآت الهيئة في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس هيئة الرعاية الصحية مع مديري أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، وذلك لمناقشة خطط تشغيل المنشآت الصحية التابعة للهيئة خلال الفترة القادمة، والعمل على توحيد نظم تشغيل كافة فروع الهيئة والمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها؛ بما يحدث التناغم المطلوب بين رئاسة الهيئة وفروعها بالمحافظات، وبما يؤثر بالإيجاب على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمتعاملين.

وأوضح بيان لهيئة الرعاية الصحية، اليوم، أن رئيس الهيئة استمع إلى خطط مفصلة من مدراء الأفرع موضحة آليات العمل خلال الفترة القادمة لضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ولكافة المتعاملين وفقًا لتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد السبكى توفير خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة الأولية والثانوية والثالثية بإحترافية وجدارة إكلينيكية، والاستعانة بأحدث التكنولوجيات والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، والتي تحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية، وييسر حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، وبما يضمن الشفافية والنزاهة والعدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المواطنين، كأحد أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وشدد السبكى، على ضرورة عمل الجولات الميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وتذليل كافة العقبات أمام المرضى في حصولهم على كافة احتياجاتهم من الخدمات والرعاية الصحية وبجودة عالمية، موجها باستحداث جميع التخصصات الطبية والعلاجية داخل نطاق محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد لتلبية احتياجات المرضى وتخفيف عبء المرض عليهم، وخاصة التخصصات الطبية والنادرة، كما وجه بضرورة استخدام التقنيات العالمية وأحدث البروتوكولات العلاجية في تقديم الخدمات الطبية والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية لاستمرار الإرتقاء بالخدمات الطبية للمرضى.

كما وجه السبكى، باستمرار تطوير العمل وضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية الشابة ودمجها مع عناصر الخبرة بالعمل في مختلف التخصصات، والعمل الجاد على توفير بيئة عمل جاذبة تحقق التطور للعاملين ورضاء للمتعاملين، وكذلك التعاون مع كافة الشركاء الفاعلين في القطاع الصحي وقطاع البحث العلمي وصولًا لمؤشرات صحية تحقق الرخاء والسعادة للمواطن وتحسن من جودة الحياة الصحية للمصريين تماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأكد رئيس الهيئة الالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات والاستمرار في تطويرها بهدف تحقيق الرضاء الكامل للمنتفعين عن الخدمة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاهتمام خلال الفترة المقبلة بسبل العلاج عبر الوسائط الذكية واستغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة تسهيلًا على المنتفعين.

جدير بالذكر، أن رئيس هيئة الرعاية الصحية، قد اعتمد حركة مدراء أفرع الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في أول أغسطس الجاري، بهدف ضخ دماء جديدة للعمل الميداني وضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالمية للمتعاملين، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة نحو تصعيد الكوادر الشابة ودمجها مع عناصر الخبرة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل وتحقيق رؤية القيادة السياسية في توفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين، حيث كلف الدكتور مصطفى شعبان، للعمل كمديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والدكتور إسماعيل العربي، مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد بسيوني، كمديرًا للفرع بالإسماعيلية.