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الرئيس السيسى: نفتتح المدينة الأولمبية بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى "بذلنا جهدا خلال الفترة الماضية، فهل الجهد كان كفاية، أتصور لا، وكنا نعد منشآت رياضية أولمبية".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أنه مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سنفتتح المدينة الأولمبية، تتضمن ألعاب الرماية والسباحة والتنس والسباحة وكل الألعاب، هذا ما نفعله".

وتابع الرئيس السيسى: "هناك مدينة أقل شوية فى مدينة برج العرب وهناك استاد صغير، والألعاب الجماعية ستعود مرة أخرى، ووزير الشباب والرياضة افتتح المدينة فى العاصمة الإدارية الجديدة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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