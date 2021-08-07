شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تهنيء جيانا فاروق لفوزها بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بطلة مصر اللاعبة جيانا فاروق خريجة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، على أدائها المشرف خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020 وفوزها بالميدالية البرونزية الأولى لمصر في منافسات رياضة الكاراتية، والميدالية البرونزية الرابعة لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوز البطل سيف عيسى والبطلة هداية ملاك في التايكوندو، وفوز البطل محمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية الرومانية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تهنيء أبطال مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 وتشيد بمشاركتهم المشرفة ومنافستهم الشريفة وحصدهم الميداليات ورفع اسم وعلم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وعبر الدكتور الخشت، عن فخره بخريجة جامعة القاهرة بعد فوزها للمرة الأولى بميدالية برونزية لمصر في الكاراتية، قائلًا إن جامعة القاهرة تعتز وتفخر بنجاح خريجيها في كافة المجالات وتعتبر نجاحهم نجاح لجامعة القاهرة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن البطلة جيانا فاروق سطرت اسمها بأحرف من نور في تاريخ رياضة الكاراتية باعتبارها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تفوز بميدالية الألعاب الأولمبية في منافسات الكاراتية.