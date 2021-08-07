شكرا لقرائتكم خبر عن وقف العمل بـ4 محطات بالخط الثالث للمترو من الساعة 1 ظهرا وحتى 7 صباح الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق، إنه نظرا لأعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو، فقد تقرر إيقاف العمل بعدد 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.

وأضافت الشركة، أنه تقرر الإيقاف ابتداء من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت الموافق 7 أغسطس وحتى الساعة 7 صباحا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أغسطس 2021 على أن يستمر العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة.

وأكدت الشركة الفرنسية، أن ذلك يأتى ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.

وأشارت وزارة النقل إلى أنها بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتسيير أتوبيسات نقل عام خلال الفترة المذكورة لمستخدمي هذه المحطات تيسيرا على المواطنين لحين الانتهاء من الأعمال المشار إليها.