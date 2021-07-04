شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تلقينا 2500 طلب من الأسر لكفالة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتوة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ أن عدد الطلبات المقدمة للوزارة من الأسر الكافلة تخطت 2500 طلب منذ شهر يونيو 2020 وهو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه فى عام واحد فى تاريخ الوزارة.

وأضافت الدكتوة نيفين القباج، فى بيان اليوم، أن وزارة التضامن الاجتماعى تبذل جهودا متواصلة لتوفير أقصى قدر من الرعاية للأطفال فى الأسر الكافلة، اتساقا مع سياسة الدولة لحقوق الانسان، وتعهدت بتسهيل كافة الإجراءات للمؤسسات التى تستهدف تسهيل آليات الكفالة للأسر الكافلة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة بكافة مؤسساتها وسياساتها تنصب على حماية هؤلاء الأطفال، مشيرة الى أن الوزارة معنية بتوفير الرعاية الكاملة للأطفال سواء صحيا أو نفسيا أو اجتماعيا، لافتةإ لى أن الوزارة قدمت تسهيلات هذا العام للأسر البديلة الكافلة، مشددة على أن الوزارة تدقق فى حالة الاسر المتقدمة بالطلبات حتى تضمن حياة آمنة للأطفال.