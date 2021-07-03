البيئة: العمل بنظم تكنولوجية صديقة للبيئة في مدابغ الروبيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت وزارة البيئة، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء حمدي الديب مستشار الوزيرة لشؤون التفتيش البيئي، والدكتورة مي عز الدين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة وممثل عن هيئة التنمية الصناعية وبمشاركة فريق عمل الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي.

وقد تم خلال الاجتماع التعريف بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة من حيث أهمية سجل الحالة البيئية الذي يوضح تأثير أنشطة المنشأة على البيئة المحيطة، وكيفية التخلص الآمن من المخلفات الصناعية، وأهمية سجل المواد والمخلفات الخطرة، وأهمية ارتداء مهمات الوقاية وغير ذلك من طرق استرشادية تستهدف التوجيه نحو الإصحاح البيئي.

كما تم تقديم النصح والإرشاد حول دور وأهمية تكنولوجيا الإنتاج الأنظف الصديقة للبيئة في تحسين الأداء البيئي ومن ثم تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت كصناعة وطنية هامة، ومن المقرر تنظيم مجموعات عمل لإجراء مراجعة بيئية ميدانية لتلك المنشآت المتقدمة بخطط للإصحاح البيئي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي وقطاع الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بتقديم خدمات الدعم الفني للإصحاح البيئي لمنظومة ومسؤولي العاملين بمنشآت الدباغة للجلود بمدينة الروبيكي.