شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد حالات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة، نرصدها فى التقرير التالى:
ـ الإصابة بفيروس كورونا أو مخالطة شخص مصاب قبل موعد بدء الامتحان بفترة.
ـ المرض مع إحضار قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
ـ يقبل اعتذار من حصل على أجازة بدون مرتب مع تقديم المستند الدال على وجود إجازة.
ـ العمل جزء من الوقت مع إحضار صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية .
ـ يقبل اعتذار من لديه نسبة عجز 5%.
ـ حالة وجود طفل رضيع لدى المعلمة حتى سنتين مع إحضار أصل شهادة ميلاد للطفل.
ـ حالة وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة مع إحضار تقرير طبي + شهادة ميلاد).
ـ حالة وفاة الزوج أو الزوجة مع ضرورة وجود شهادة وفاة لا تتجاوز العام .
ـ إذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية أو سافر خارج البلاد مع وجود خطاب معتمد من جهة العمل.
ـ حالة ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل اعتذار أحدهما فقط .
ـ الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.
ـ يبدأ قبول الاعتذارات من يوم 5 يوليو الجارى.