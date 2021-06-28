شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: رفع درجة الاستعداد لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات، والتى تتزامن مع بداية العام المائي القادم ، بهدف تلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

وأكد عبد العاطى، أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وشدد عبد العاطى على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ.

كما أكد عبد العاطى على ضرورة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.