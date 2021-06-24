شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل اللجنة العلمية للآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الخميس اللجنة العلمية الدائمة للآثار المصرية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور وليد شوقي البحيري عميد كلية الآداب.



رحب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة بالحضور في رحاب الجامعة مستعرضا مراحل إنشاء وتطور الجامعة والطفرة الهائلة غير المسبوقة، التي شهدتها الجامعة حتى أصبح عدد كلياتها 19 كلية و3 معاهد. وعبرت اللجنة عن تقديرها لرئيس وقيادات الجامعة على الجهود الكبيرة التي تعبر عنها الإنجازات الكبيرة التي تعرفت عليها اللجنة، كما وجهت الشكر على حفاوة الاستقبال وعلى جهود الجامعة الملموسة في مجال تخصصات علوم الآثار.



وعقدت اللجنة في ختام اليوم برئاسة الدكتور منى حجاج، من جامعة الإسكندرية مقررة اللجنة وحضور الدكتور محمد عبدالرحيم، جامعة سوهاج أمين اللجنة. وعضوية الدكتور محمود عمر محمد سليم والدكتور محمد السيد عبدالحميد من جامعة الزقازيق والدكتور خالد الطلى جامعة كفر الشيخ. والدكتور عادل زين العابدين والدكتور وفاء الغنام من جامعة طنطا. والدكتورة عائشة عبدالعال من جامعة عين شمس اجتماعها رقم 41 حيث نظرت ترقية اثنين من الأساتذة من جامعة عين شمس وترقية أستاذ مساعد من جامعة سوهاج.