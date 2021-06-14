شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: إنشاء 27 مستشفى خلال الـ7 سنوات الماضية بـ27 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حجم الإنجازات التي شهدها المستشفيات الجامعية خلال الـ7 سنوات الماضية، لافتا إلى أنه خلال 7 سنوات الماضية تم إنشاء 27 مستشفى جامعى جديد، متابعا: وسيتن إنشاء 7 مستشفيات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن المسشتفى التي تضم 300 سرير تتكلف مليار جنيه، وهو ما يعنى أنه تم إنفاء في المتوسط 27 مليار جنيه لإنشاء 27 مستشفى جامعة خلال الـ 7 سنوات الماضية.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أن حجم التطوير الذى يحدث بالمستشفيات في بورسعيد والأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء كبير للغاية، موضحا أن الدعم الرئاسي لم ترك أى ركن من أركان المنظومة الصحية إلا وحدث به تطوير لم يحدث منذ عشرات السنوات .

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: لدينا قانون ببدل مخاطر المهن الطبية الذى زاد من دخول العاملين بالمجال الصحى وهو يدل على اهتمام ليس فقط بمتلقى الخدمة الطبية ولكن مقدم الخدمة أيضا، حيث إنه لأول مرة طبيب امتياز كان يأخذ مكافأة 300 جنيه أقصى شيء فالقانون رفع المكافأة 2200 جنيه، وهو حجم زيادة كبير ويدل على مدى الاهتمام .