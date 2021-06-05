شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة مطمئنا أولياء أمور طلاب الإعدادية: أولادكم أمانة و14 طالبا باللجنة والان مع تفاصيل الخبر
وتابع محافظ الجيزة، خلال متابعة أعمال الامتحانات بلجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم، أن هناك غرف عمليات فى المحافظة وأيضا فى وزارة التربية والتعليم، لتلقى أى مشكلات أو رسائل من أولياء الأمور والرد عليها بشكل سريع، متابعا: الدولة اتخذت كل الإجراءات لحماية الطلاب وما تم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء من قرارات بشأن جائحة كورونا انعكس فى تقليل عدد الإصابات اليومية، موضحا أن كل اللجان الفرعية لامتحانات الشهادة الاعدادية وصل عددها إلى 11 الف لجنة، قائلا: للمرة الثانية" يجب على أولياء الأمور الاطمئنان، مشيرا إلى أنه تم توفير أطباء وأطقم تمريض داخل اللجان.
وشدد محافظ الجيزة، أنه بمجرد انتهاء الامتحانات سيتم إنجاز الأعمال الخاصة بإعلان نتيجة الامتحانات لطلاب الشهادة الاعدادية.