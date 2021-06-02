ضبط 568 طن أسمدة.. الداخلية تداهم 9 منشآت صناعية بدون ترخيص ومخالفة للبيئة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أسفرت جهود الحملات، في مجال حماية الثروة الزراعية، والأسمدة والمخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية، عن ضبط 6 قضايا ( "3 مخازن – مصنع – متجر – سيارة" بدون ترخيص( بمضبوطات بلغت (568٫95 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 1٫950 طن و3080 عبوة مبيدات زراعية - 100 طن أعلاف حيوانية "بدون ترخيص" ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات ومجهولة المصدر)، بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي بنطاق مديريتي أمن المنوفية والإسماعيلية.

وضبط 2 مصنع بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت (5٫5 طن دواجن منتهية الصلاحية) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 7 منشآت صناعية، لعدم "وجود شهادات صحية – وجود سجل الحالة البيئية - مزاولة النشاط بدون ترخيص" - التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة - إنبعاث أتربة وغبار ملوث للهواء) بنطاق مديرية أمن الفيوم .. بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.