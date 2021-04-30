شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صابون سائل مجهول المصدر في حملة تموينية بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، وتطبيق القانون على المخالفين.

وترأس أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان ،حملة على المحال التجارية والمصانع والمطاعم بنطاق المدينة، أسفرت جهودها عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المنظفات بمنطقة مجمع تبارك، لوجود صابون سائل مجهول المصدر ،وتم التحفظ على ١٠ جراكن صابون سائل زنة الواحد ١٠كيلو بإجمالي ١٠٠ كيلو صابون سائل على ذمة المحضر.

كما قامت الحملة بتحرير ٣ محاضر جنح ادط، ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلاً عن تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية بالمطاعم.