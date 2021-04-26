مصادرة 10 أطنان دقيق مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة جهودها بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر.

وأسفرت الجهود عن ضبط 10 أطنان دقيق بلدى مدعم استخراج 82% دقيق منخول، نخالة ناعمة،

3 ماكينات نخل دقيق، ميزان كهربائي وماكينة خياطة بحوزة صاحب منخل دقيق بدون ترخيص بالوراق.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم عمد إلى تجميع والاستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% الذى يصرف بنظام الحصص للمخابز المرخص لها إنتاج الخبز البلدى الذى يصرف على بطاقات التموين للمواطنين، وإعادة نخله وتعبئته فى أجولة تحمل بيانات تفيد أنه دقيق فاخر وإعادة بيعها بالسوق السوداء، مسبباً أضرار جسيمة بالاقتصاد القومى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة.