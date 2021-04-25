رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تقدم المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بأسمى التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وجاء في بيان الهيئة "ندعو المولى عز وجل أن ينصركم ويسدد خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء الوطن وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء الوطن وسالت دمائهم الطاهرة في تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ لينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان".

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأحد.