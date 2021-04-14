شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن توقيع بروتوكولات تعاون بين «منتجي الدواجن» وبنكين لدعم صغار المربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعى المصري والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن.

وقال «سليمان»، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن هذه البروتوكولات يهدف إلى رفع كفاءة عنابرهم المزرعية وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق وما يترتب على ذلك من أثار تختص بتقليل تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، إنه تم توفير كافة العناصر المساعدة على نجاح تلك المشروعات متمثلة في الحصر الدقيق والشامل، وقد أصبح لدينا لآول مره خريطة لثرواتنا الحيوانية والداجنة على مستوى الجمهورية، لوضع وتنفيذ الخطط اللازمة للنهوض بهذه القطاعات الإنتاجية.

وأشار «سليمان»، إلى أنه تم تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص تشغيل كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وكذلك تكثيف المتابعة والتفتيش والمرور المفاجئ على صناعة وتداول الأعلاف، ووضع «باركود» على مدخل كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ليسهل متابعتها.