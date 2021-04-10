شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة دسوق تستعد لاستقبال شهر رمضان بالنظافة والتجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرفت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، على استكمال أعمال التجميل وطلاء البلدورات عقب انتهاء فصل الشتاء واستعدادًا لأعياد الربيع وشهر رمضان الكريم، بمداخل المدينة بالإضافة إلى رفع رفع كفاءة الحدائق العامة والميادين.

وأشارت «ماضي» إلى تهذيب وتقليم الأشجار من خلال خطة زمنية سابقة، بالإضافة إلى استمرار العمل على رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة.

وتابعت رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بوضع طبقة الأسلفت النهائية طريق مدخل دسوق سيدي جامع كوم النص بمسافة كيلو متر على قطاعين.

وقالت إن القطاع الأول بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس الملح بطريق مصرف سيدي جامع/ كوم النص بطول 550 م تقريبا عرض 4. 5 تابع لمديرية الطرق من عزبة الكشك الغربي حتى كوبري دمرو.

وأضافت ماضي، أما القطاع الثاني بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفر العرب بطريق مصرف سيدي جامع كوم النص بطول 450 متر تقريبًا وعرض 4. 5 متر تابع لمديرية الطرق من مدخل المصرف طريق كفر الشيخ سيدي جامع، لافتة إلى أنها ضمن خطة رصف مديرية الطرق.

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