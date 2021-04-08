شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: غلق جزئي لمحور روض الفرج لمده 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظة الجيزة عن القيام بأعمال صيانه ورفع كفاءه الفواصل الإنشائية العرضية الخاصة بمحور روض الفرج في الاتجاهين بواقع ٥ فواصل عرضية بطول ما يقرب من 200 متر نطاق محافظه الجيزة تحديدا (أعلى جزيره الوراق)

وتنوه المحافظة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لمحور روض الفرج في الإتجاهين بالموقع المشار إليه على بعد ما يقرب من 100 متر من كوبري تحيا مصر بالتناوب بحيث يتم غلق ٣ حارات مرويه وترك ٣ حارات مرورية لحركه سير المركبات في كل إتجاه بدون تعطيل حركه المرور وذلك لمده 4 ايام إبتداء من يوم الخميس الموافق 8/٤ وحتى يوم الأحد الموافق 1١/٤ على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءاً فقط طوال فتره الاعمال دون تعطيل حركه المرور.

وأوضحت بأن الشركة المنفذة قامت بنشر كافه وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.