شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يكرر التحية لهيئة قناة السويس: الأزمة كبيرة وعدت بدون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتقدم بالتحية لهيئة قناة السويس، والعاملين فى الهيئة وكل الجهات التى شاركت فى إنهاء هذه الأزمة الخاصة بالسفينة الجانحة، حتى مرت الأزمة بنجاح، وبأقل حجم من الخسائر.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته خلال تفقد مركز التدريب البحرى التابع لقناة السويس: "حجم الأزمة والمشكلة كبير.. الحمد لله عدت على خير.. لا خسائر فى الأرواح.. أو جسم السفينة أو حمولتها.. نقدم التحية للهيئة مرة أخرى من أول رئيس الهيئة حتى أصغر من شارك من العاملين بهذه الهيئة".