شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تطالب طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المدارس الثانوى من طلاب الثانوية العامة غير المسجلين لاستمارة التقدم للامتحانات بضرورة الانتهاء منها قبل غلق باب التسجيل المقرر لها 25 مارس الجارى، حيث ناشدت المدارس طلابها بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية فورا حتى يتم حصر الطلاب المتقدمين الامتحانات وتشعيبهم وإرسال الإحصائيات إلى وزارة التربية والتعليم فى إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة المقرر لها يوليو المقبل.