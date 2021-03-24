شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5.5 جنيه.

والجوافة 9 جنيه

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 6.5 حنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات

والفلفل الألوان 20 والليمون 20 جنيه.

الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.

التفاح السكرى 26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفي 9 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8.5 جنيه

البرتقال بسرة 8.5 جنيه