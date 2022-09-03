هيمنة سوق بيتكوين تنخفض إلى أدنى مستوياتها خلال ٤ سنوات مع تخلي سعر بيتكوين عن ٢٠ ألف دولار

تام شمس - السبت 3 سبتمبر 2022 08:49 مساءً - تم تداول بيتكوين (BTC) بأقل من ٢٠٠٠٠ دولار يوم ٣ سبتمبر حيث انخفضت السلع بعد أنباء حظر الطاقة الروسي من مجموعة دول جي ٧.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

انخفاض كلي ​​بعد أسبوع كئيب

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أداءً باهتًا مستمرًا على زوج بيتكوين مقابل الدولار، والذي تم تداوله حول ١٩٨٠٠ دولار.

بدت أكبر عملة مشفرة غير قادرة بشكل متزايد على تحويل ٢٠٠٠٠ دولار إلى دعم قوي مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، وكان المزاج السائد بين المشاركين في السوق متوترًا.

وبالنظر إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٨ أيام، لاحظ المتداول المشهور Cheds قوته مع استمرار المقاومة خلال اليوم حتى سبتمبر.

وقد أغلقت الأسهم الأمريكية أسبوعًا مزعجًا، حيث انخفض مؤشر إس وبي ٥٠٠ بنسبة ٢,٧٪ ومؤشر ناسداك المركب ٣,٢٥٪ على التوالي.

تراجعت أسعار النفط في أوروبا إثر الإعلان عن احتمال تشكيل سقف روسي للأسعار في نهاية العام، على الرغم من الآثار المرتبطة بزيادة الأسعار في حالة انتقام روسيا نفسها.

وبالمثل، توقفت إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد قرار الحد الأقصى للأسعار، بسبب الصعوبات الفنية التي يُزعم أنها كانت مقررة، وذلك بعد أن كان من المقرر استئنافها في السابق يوم ٣ سبتمبر.

حيث علق خافيير بلاس، كاتب عمود في مجال الطاقة والسلع في بلومبرغ، على بيان صادر عن عملاق الطاقة الروسي غازبروم بشأن توقف نقل الغاز: "يبدو أن غازبروم تشير هنا إلى أن التوربينات العاملة الوحيدة في خط أنابيب نورد ستريم ١ لا يمكن إصلاحها الآن إلا في إحدى ورش العمل المتخصصة في سيمنز إنيرجي (في الخارج)، وحتى يحدث ذلك، لن يتم إعادة تشغيل خط الأنابيب (بعبارة أخرى، فإنه يتوقف للأبد).

بيتكوين تتخلى عن حصتها في السوق

في غضون ذلك، بالنسبة للمضاربين على ارتفاع عملة بيتكوين، بدأ يظهر قلة التواجد في السوق.

واعتمادًا على المصدر، كانت حصة بيتكوين من القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند أدنى مستوياتها في ما يصل إلى أربع سنوات اعتبارًا من ٣ سبتمبر.

وضعت كوين ماركت كاب هيمنة بيتكوين عند ٣٩٪ فقط، وهو أضعف أداء منذ يونيو ٢٠١٨.

وقد أعطت حسابات تريدينغ فيو الرقم ٣٩,٨٨٪، ولا يزال يمثل أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر.

مخطط شمعة لهيمنة القيمة السوقية لبيتكوين على مدى أسبوع. المصدر: تريدينغ فيو

في وقت سابق، أفاد كوينتيليغراف عن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة التي تحافظ على المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع (MA)، وهو إنجاز رئيسي في الأسواق الهابطة.

ومع ذلك، لا يمكن قول الشيء نفسه عن زوج بيتكوين مقابل الدولار.

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