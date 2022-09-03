داب رادار: الألعاب تشكّل أكثر من نصف استخدام صناعة بلوكتشين

تام شمس - السبت 3 سبتمبر 2022 02:49 صباحاً - تشير البيانات الجديدة من داب رادار إلى أن الألعاب تظل عضوًا حيويًا في صناعة بلوكتشين. ووفقًا للتقرير، يمثل قطاع الألعاب ما يقرب من ٥٠,٥١٪ من استخدام الصناعة شهريًا، وفقًا لأرقام أغسطس.

وبينما تعد الأرقام بشكل عام مؤشرًا جيدًا للقطاع، إلا أنها تمثل انخفاضًا عن الشهر السابق. ففي الشهر الماضي، شكّل قطاع الألعاب ما يقرب من ٥٧,٣٠٪ من استخدام الصناعة (شهريًا).

تأتي البيانات من داب رادار من المحافظ النشطة الفريدة (UAW) اليومية. ووفقًا للقائم بالمسح، هناك حوالي ٨٤٧,٢٣٠ من المحافظ النشطة الفريدة مرتبط بالألعاب نشط يوميًا مع ما يقرب من ٦٩٨ مليون دولار في المعاملات.

المصدر: داب رادار

لطالما تم الترويج للألعاب على أنها بوابة إلى عالم ويب ٣ وبلوكتشين والعملات المشفرة. أبرز استطلاع آخر أجرته تشين بلاي أنه من بين ٢٤٢٨ من مستثمري تمويل الألعاب الذين شملهم الاستطلاع، قال ٧٥٪ إنهم انضموا إلى المجال فقط على أساس اللعب.

لا يؤمن مستثمرو تمويل الألعاب فقط بالقطاع باعتباره مؤيدًا للتبني الجماعي. وفي حلقة نقاشية في أسبوع بلوكتشين الكوري ٢٠٢٢، قال الخبراء إن تمويل الألعاب والعملات المشفرة يعملان معًا بشكل طبيعي. علاوة على ذلك، كانت هناك تكهنات بأن غالبية الألعاب سيكون لها اقتصاد عملات مشفرة داخل اللعبة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتضع شركات الألعاب القديمة في قطاع الألعاب التقليدية أعينها أيضًا على ويب ٣. حتى أن رئيس إكس بوكس عبر عن تفاؤله تجاه الألعاب ميتافيرس، ولكن مع بعض الحذر تجاه ألعاب اللعب من أجل الكسب (P٢E).