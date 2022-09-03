تام شمس - السبت 3 سبتمبر 2022 02:49 صباحاً - منذ ساعتين
كشف تحليل فوربس لـ ١٥٧ بورصة أن حجم تداول بيتكوين قد لا يتطابق مع ما تدعيه الشركات، خاصةً إذا كانت صغيرة أو غير منظمة
بحسب ما ورد لم تتطابق بيانات تداول بيتكوين من ١٥٧ بورصة مع ما تدعيه الشركات.
ووفقًا لتقرير فوربس بتاريخ ٢٦ أغسطس، قال خافيير باكس من ذراع الأصول الرقمية للمنفذ الإخباري إن هناك عدم تطابق بين بيانات تداول بيتكوين (BTC) التي أبلغت عنها بورصات العملات المشفرة والأرقام الفعلية. وجد المساهم في فوربس أن مجموعة من البورصات الصغيرة لديها أحجام تداول بيتكوين أقل بنسبة ٩٥٪ تقريبًا من تلك التي تم الإبلاغ عنها، بينما زعمت تلك التي تعمل "مع إشراف تنظيمي ضئيل أو معدوم" - بما في ذلك باينانس وبايبيت - أن لديها أكثر من ضعف الحجم الذي تم تحليله: ٢١٧ مليار دولار مقابل ٨٩ مليار دولار.
كما قال باكس إن "أكثر من نصف حجم التداول المبلغ عنه من المرجح أن يكون مزيفًا أو غير اقتصادي". "لقد بلغ حجم عملات بيتكوين اليومية العالمية للصناعة ١٢٨ مليار دولار يوم ١٤ يونيو. وهذا يقل بنسبة ٥١٪ عن ٢٦٢ مليار دولار التي يمكن أن يحصل عليها المرء من خلال أخذ مجموع الحجم المبلغ عنه ذاتيًا من مصادر متعددة."
وأضاف قائلًا:
"إذا كانت أحجام التداول المبلغ عنها لبيتكوين، وهي العملة المشفرة الأكثر تنظيمًا والمراقبة عن كثب في جميع أنحاء العالم، غير جديرة بالثقة، يجب عندئذٍ أخذ مقاييس الأصول الأصغر مع قدر أكبر من التفاصيل. وفي أفضل حالاته، يعد حجم التداول أحد أكثر العلامات التي يمكن قياسها لمصلحة المستثمرين، ولكن يمكن التلاعب به بسهولة لإقناع المستثمرين المبتدئين بأن الطلب عليه أكبر بكثير مما هو عليه في الواقع".
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من ٥٠٪ من حجم تداول بيتكوين المبلغ عنه "من المحتمل أن يكون مزيفًا أو غير دال على الاقتصاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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