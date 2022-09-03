أكثر من ٥٠٪ من حجم تداول بيتكوين المبلغ عنه "من المحتمل أن يكون مزيفًا أو غير دال على الاقتصاد"

بحسب ما ورد لم تتطابق بيانات تداول بيتكوين من ١٥٧ بورصة مع ما تدعيه الشركات.

ووفقًا لتقرير فوربس بتاريخ ٢٦ أغسطس، قال خافيير باكس من ذراع الأصول الرقمية للمنفذ الإخباري إن هناك عدم تطابق بين بيانات تداول بيتكوين (BTC) التي أبلغت عنها بورصات العملات المشفرة والأرقام الفعلية. وجد المساهم في فوربس أن مجموعة من البورصات الصغيرة لديها أحجام تداول بيتكوين أقل بنسبة ٩٥٪ تقريبًا من تلك التي تم الإبلاغ عنها، بينما زعمت تلك التي تعمل "مع إشراف تنظيمي ضئيل أو معدوم" - بما في ذلك باينانس وبايبيت - أن لديها أكثر من ضعف الحجم الذي تم تحليله: ٢١٧ مليار دولار مقابل ٨٩ مليار دولار.

كما قال باكس إن "أكثر من نصف حجم التداول المبلغ عنه من المرجح أن يكون مزيفًا أو غير اقتصادي". "لقد بلغ حجم عملات بيتكوين اليومية العالمية للصناعة ١٢٨ مليار دولار يوم ١٤ يونيو. وهذا يقل بنسبة ٥١٪ عن ٢٦٢ مليار دولار التي يمكن أن يحصل عليها المرء من خلال أخذ مجموع الحجم المبلغ عنه ذاتيًا من مصادر متعددة."

وأضاف قائلًا: