كايبر نتورك تقدم مكافأة بعد اختراق سُرق به ٢٦٥ ألف دولار من البورصة اللامركزية

تام شمس - السبت 3 سبتمبر 2022 02:49 صباحاً - عرضت كايبر سواب، وهي البورصة اللامركزية القائمة على بروتوكول السيولة كايبر نتورك، على المخترق ١٥٪ من الأموال من استغلال بقيمة ٢٦٥٠٠٠ دولار باعتباره مكافأة لاكتشاف خطأ.

ففي منشور مدونة يوم الخميس، قالت شبكة كايبر نتورك إن أحد المتسللين استخدم ثغرة أمامية لسرقة ما يقرب من ٢٦٥ ألف دولار من أموال المستخدمين من كايبر سواب. كذلك قال البروتوكول إنه سيعوض جميع المستخدمين عن أي أموال مفقودة تتعلق بالاستغلال، وخاطب المتسلل مباشرةً لمنحه فرصة لإعادة الأموال مقابل "محادثة مع فريقنا" و ١٥٪ مما تم الاستيلاء عليه - أي تقريبًا ٤٠ ألف دولار.

حيث قالت شبكة كايبر: "نحن نعلم أن العناوين التي تمتلكها قد تلقت أموالًا من البورصات المركزية ويمكننا تعقبك من هناك". "نحن نعلم أيضًا أن العناوين التي تمتلكها بها ملفات تعريف لأوبن سي ويمكننا تتبعك من خلال مجتمعات التوكنات غير القابلة للاستبدال أو مباشرة من خلال أوبن سي. مع إغلاق أبواب البورصات عليك، لن تتمكن من صرف النقود دون الكشف عن نفسك".

أبلغت شبكة كايبر عن إغلاق واجهتها الأمامية بعد اكتشاف "عنصر مشبوه" في الساعة ٨:٢٤ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم ١ سبتمبر. وقد عطلت المنصة واجهة المستخدم الخاصة بها ووجدت "توكن مغرضًا" في أداة غوغل تاع مانجر الخاصة بها، والذي استهدف " محافظ حيتان تحتوي على مبالغ كبيرة"، مما يمنح المتسلل القدرة على تحويل الأموال إلى عناوين مختلفة. ووفقًا للشريك المؤسس لشركة كايبر نتورك، لوي لوو، كان هذا أول اختراق للبروتوكول منذ خمس سنوات.

حيث قالت شبكة كيبر: "تم تحديد الهجوم ووضع حد له بعد ساعتين من التحقيقات"، وأوضحت أنه: "لا توجد ثغرة أمنية في العقد الذكي."