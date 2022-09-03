الشركة الأم لسناب شات تغلق قسم ويب ٣ وسط تسريح العاملين

تام شمس - السبت 3 سبتمبر 2022 02:49 صباحاً - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سناب إنك، إيفان سبيغل، في مذكرة يوم الجمعة أن الشركة اتخذت القرار الصعب بتقليص حجم قوتها العاملة بنحو ٢٠٪.

وجاء في المذكرة أن هذه الجولة من عمليات التسريح تأتي بعد أن شهدت الشركة نموًا بطيئًا في الإيرادات، وهبوطًا في أسعار الأسهم، وتأخرًا عامًا عن أهدافها المالية. حيث صرح سبيغل:

"تظل رؤية عائداتنا التطلعية محدودة، ونمو إيراداتنا خلال الربع حتى الآن على أساس سنوي بنسبة ٨٪ أقل بكثير مما كنا نتوقعه في وقتٍ سابق من هذا العام."

سوف تتولى سناب إنك الآن مهمة إعادة الهيكلة في محاولة لضمان نجاح الشركة في مساحة تنافسية للغاية حيث تهيمن إنستغرام وتيك توك حاليًا. وكجزء من عملية إعادة الهيكلة، قامت الشركة باستبعاد فريق ويب ٣ بالكامل. حيث أعلن جيك شينمان، رئيس فريق ويب ٣ في سناب، عن خروجه من الشركة يوم الأربعاء في سلسلة من التدوينات على تويتر تفيد:

"نتيجة لإعادة هيكلة الشركة، تم اتخاذ قرارات لإنهاء فريق الويب ٣ الخاص بنا."

كما شارك الرئيس التنفيذي سبيجل أن إعادة الهيكلة هي جزء من جهد للتركيز على ثلاث أولويات استراتيجية؛ وهي نمو المجتمع ونمو الإيرادات والواقع المعزز (AR). وسيتم إيقاف المشاريع التي لا تتماشى مع هذه المجالات أو يتم تخفيض ميزانياتها بشكل كبير.