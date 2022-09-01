إدراج كاردانو في روبنهود لكن المضاربين على صعود ADA يفقدون قوتهم مع المخاطرة بانخفاض بنسبة ٤٠٪

تام شمس - الخميس 1 سبتمبر 2022 09:48 مساءً - شهد سوق كاردانو (ADA) أخبارًا جيدة متتالية منذ ٣١ أغسطس، بدءًا من إدراجه في روبنهود، وهي منصة استثمار للأفراد مقرها الولايات المتحدة، إلى إصدار بروتوكول الإقراض والاقتراض الأول، آدا فاينانس.

بالإضافة إلى ذلك، صرح مطور كاردانو IOHK أنهم على وشك حسم "ثلاثة مؤشرات للكتلة الحرجة" من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق انقسام فازيل الكلي الذي طال انتظاره في سبتمبر. ويهدف فازيل إلى تحسين قابلية تطوير كاردانو ومعدل نقل المعاملات.

كما يمكن أن تؤدي الترقية أيضًا إلى تحسين التطبيقات اللامركزية (DApp) وقدرات العقد الذكي عن طريق تغيير نص بلوتوس، وهي لغة برمجة مستخدمة للعقود الذكية على بلوكشين كاردانو.

لكن التحديثات الصاعدة فشلت في جذب المشترين المناسبين كما يتضح من اتجاه أسعار ADA في آخر ٢٤ ساعة.

ارتفاع السوق الهابط

على المخطط البياني اليومي، ارتفع سعر ADA إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٠,٤٦٢ دولار يوم ١ سبتمبر، بعد يوم من الارتداد من أدنى مستوى له في الجلسة عند ٠,٤٢٤ دولار، مرتفعًا بنسبة ٩٪ تقريبًا.

على الرغم من ذلك، رافقت الحركة أحجام تداول منخفضة، مما يشير إلى ضعف قناعة المتداولين حول ارتفاع موسع.

مخطط السعر اليومي لزوج ADA مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

جاء ارتفاع سعر ADA المتواضع أيضًا بعد انخفاض حاد بنسبة ٢٨,٥٪، ويرجع ذلك عادةً إلى تغطية البيع على المكشوف، أي عندما يشتري المتداولون التوكنات المقترضة لإغلاق صفقاتهم الهبوطية المفتوحة، وبالتالي رفع السعر الفوري لفترة وجيزة.

نتيجة لذلك، قد يكون انتعاش كاردانو بمثابة ارتفاع في السوق الهابطة. ينبع هذا التوقع من تعرض ADA لمخاطر الاقتصاد الكلي التي أبقت زوج كاردانو مقابل الدولار قريبًا من الأسهم الأمريكية.

معامل الارتباط اليومي لزوج كاردانو مقابل الدولار وناسداك. المصدر: تريدينغ فيو

على سبيل المثال، كان معامل الارتباط بين ADA وناسداك ٠,٨٠ يوم ١ سبتمبر.

انهيار المثلث الهابط يلوح في الأفق؟

من منظور تقني، يرسم ADA نموذج مثلث هبوطي على المخطط البياني اليومي منذ ٧ مايو.

وبالتفصيل، تظهر المثلثات الهابطة بينما يتماسك السعر داخل نطاق محدد بواسطة خط اتجاه علوي هابط وخط اتجاه أفقي سفلي. ويتم حلها عادةً بعد كسر السعر أسفل خط الاتجاه السفلي، وكقاعدة عامة، يمكن أن تنخفض بمقدار أقصى ارتفاع للمثلث.

مخطط سعر زوج كاردانو مقابل الدولار لمدة ثلاثة أيام يتميز بإعداد انخفاض المثلث الهابط. المصدر: تريدينغ فيو

يختبر سعر ADA الآن خط الاتجاه السفلي لإعداد المثلث الهابط من أجل انهيار محتمل، كما هو موضح أدناه. وسينخفض ​​التوكن إلى ٠,٢٦٨ دولارًا أمريكيًا بحلول سبتمبر إذا تم تشغيل النمط كما هو مذكور أعلاه، أو انخفاض بنسبة ٤٠٪ عن الأسعار الحالية.

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