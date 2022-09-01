المفوضة السابق لهيئة تداول السلع الآجلة "جيل سومرز" تنضم إلى مجلس مشتقات إف تي إكس يو إس

تام شمس - الخميس 1 سبتمبر 2022 09:48 مساءً - انضمت جيل سومرز، التي عملت كمفوضة في هيئة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة، إلى مجلس إدارة مشتقات إف تي إكس يو إس.

ففي إعلان يوم الخميس، قالت ذراع المشتقات لإف تي إكس يو إس لبورصة العملات المشفرة إن سومرز أصبحت أحدث عضو في مجلس إدارتها في خطوة يبدو أنها تزيد من الجهود التنظيمية للشركة. عملت سومرز كمفوضة لهيئة تداول السلع الآجلة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٣ في عهد الرئيسين السابقين باراك أوباما وجورج دبليو بوش وكانت المدير الإداري للشؤون التنظيمية لبورصة شيكاغو التجارية.

ووفقًا لسومرز، تهدف مشتقات إف تي إكس يو إس إلى أن تصبح "بورصة الأصول الرقمية الأكثر تنظيمًا في العالم". حيث قالت إن المجلس سيعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية، مقترحًا إجراء مناقشات مع هيئة تداول السلع الآجلة وآخرين داخل حكومة الولايات المتحدة.

وقال زاك ديكستر، الرئيس التنفيذي لمشتقات إف تي إكس يو إس: "تعد إضافة ثروة خبرة جيل في مجال المشتقات موردًا لا يقدر بثمن لمجلس إدارتنا حيث ننتقل عبر النظام البيئي للأصول الرقمية المتطور وإدماجه في هيكل السوق المالي الأوسع نطاقًا".

جاءت إضافة سومرز إلى مجلس الإدارة في أعقاب انضمام مارك ويتجين المفوض السابق لهيئة تداول السلع الآجلة إلى إف تي إكس يو إس كرئيس للسياسة والاستراتيجية التنظيمية للشركة في نوفمبر ٢٠٢١. وقد عمل ويتجين كمفوض من ٢٠١١ إلى ٢٠١٥ ورئيسًا بالنيابة في ٢٠١٤، ودعم سابقًا الجهود التشريعية من خلال بورصة العملات المشفرة المرتبطة بتوسيع سلطة هيئة تداول السلع الآجلة. وقد اقترحت إف تي إكس يو إس تعديل ترخيص غرفة المقاصة الخاص بها لتشمل منتجات قائمة على الهامش بدون وسطاء.