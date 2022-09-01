مايو كلينيك تستفيد من تقنية بلوكتشين لتصميم التجارب السريرية

يوم الخميس، أعلنت الشركة الهولندية الناشئة في مجال بلوكتشين Triall أنها دخلت في شراكة مع المركز الطبي الأمريكي غير الربحي مايو كلينيك لتحسين تصميم التجارب السريرية وإدارة بيانات الدراسة. وابتداءً من شهر سبتمبر، ستدعم المنصة الإلكترونية السريرية لشركة Triall تجربة سريرية متعددة المراكز لضغط الدم الشرياني الرئوي متعددة المراكز تشمل ١٠ مواقع بحثية وأكثر من ٥٠٠ مريض في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وسيدعم البرنامج أنشطة مثل التقاط البيانات وإدارة المستندات ومراقبة الدراسة والموافقة. وحسبما أوضحت Triall، فالغرض من التعاون هو إظهار مسار تدقيق لدفتر السجلات العام غير قابل للتغيير من خلال تقنية بلوكتشين لتعزيز سلامة التجارب السريرية. ويمكن للباحثين والمنظمين وأصحاب المصلحة بعد ذلك مراجعة وتقييم هذه البيانات المتعلقة بالمحاكمة بثقة، مع العلم أنه لا يمكن لأحد تعديل السجلات.

في الولايات المتحدة، يُقدر متوسط ​​تكلفة تجربة سريرية للتحقيق في عقاقير أو علاجات جديدة بـ ١٩ مليون دولار. عادة ما تتراوح معدلات الموافقة على الكيانات الكيميائية والبيولوجية الجديدة بين ١٠٪ إلى ٢٠٪ من مرحلة ما قبل السريرية حتى النهاية ويمكن أن تستغرق سنوات من التحقيق في كثير من الأحيان.

تم إطلاق Triall في عام ٢٠١٨، وقد قامت بتسويق أول منتج بلوكتشين لها، Verial eTMF، والذي يمكّن الباحثين من إنشاء أدلة يمكن التحقق منها على صحة وثائق التجارب السريرية، مثل بيانات تشخيص المريض. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتطوير واجهات برمجة التطبيقات من خلال eClinical التي تمكن موفري برامج التجارب السريرية الحالية من الأطراف الثالثة من الاتصال ببنية بلوكتشين التحتية الخاصة بـ Triall. تم تصميم توكن TRL الأصلي لمنفعة النظام البيئي، مثل دفع تعويضات للمشاركين في التجارب السريرية. وإذا نجحت، فإن Triall تخطط لمزيد من التعاون مع مايو كلينيك في مجال البحث الطبي اللامركزي.